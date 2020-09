Prefeitura de Jaguariuna conclui pintura da quadra de esportes do bairro Santa Cruz

Através de suas redes sociais o prefeito de Jaguariúna Gustavo Reis, anunciou que durante essa semana foi concluída a pintura da quadra de esportes de um do bairro Santa Cruz e que outros bairros vão receber essa melhoria. “Essa semana terminamos a pintura da quadra do Santa Cruz, para que quando os esportes coletivos estiverem liberados a população possa aproveitar com qualidade”, garantiu.

De acordo com o prefeito a quadra de esportes a receber a pintura nessa próxima semana será da Vila Guilherme e depois do bairro Capotuna.

A pintura das quadras está sendo realizada em uma parceria entre as secretarias de Juventude, Esporte e Lazer com a Secretaria de Obras e Serviços.