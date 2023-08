Prefeitura de Jaguariúna e Sebrae promovem semana de Educação Empreendedora

Reportagem: Susi Baião

A cidade de Jaguariúna, está se preparando para uma semana de intensa atividade educacional voltada para o empreendedorismo. A Prefeitura Municipal de Jaguariúna, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) de São Paulo, está organizando a Semana de Educação Empreendedora, que ocorre de 14 a 18 de agosto.

A cerimônia de abertura está marcada para o dia 14 de agosto, às 18h, no Teatro Municipal de Jaguariúna. O evento reunirá gestores escolares, pais e representantes da comunidade.

O objetivo principal da semana é estimular uma mentalidade empreendedora entre os estudantes, desenvolvendo neles habilidades de resolução de problemas, criatividade e identificação de oportunidades.

De acordo co ma secretária de Educação do Município, Cristina Catão, a iniciativa busca preparar os estudantes para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo, fomentando valores como criatividade, liderança e capacidade de tomada de decisão. “Essas competências são fundamentais para capacitar os jovens a se tornarem agentes ativos em suas próprias trajetórias”, disse a secretária.

O evento será aberto a alunos de diversas etapas educacionais, englobando a Rede Municipal (Ensino Fundamental), a Rede Estadual (Ensino Médio) e a UniFAJ (Ensino Superior). A programação foi cuidadosamente elaborada para atender a diferentes públicos.

No dia 15 de agosto, por exemplo, as escolas municipais sediarão aulas especiais de Empreendedorismo, apresentando os conceitos de maneira prática e envolvente.

Uma das atividades mais aguardadas é a “Jornada Jovem Empreendedor”, programada para o dia 16 de agosto. Voltada para os alunos da rede estadual de Jaguariúna, essa jornada proporcionará um ambiente de aprendizado imersivo, abordando conteúdos relevantes para a cultura empreendedora. Dividida em dois períodos, das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30, a jornada oferecerá uma oportunidade única para os estudantes expandirem seus horizontes.

A Semana de Educação Empreendedora também promoverá a integração da comunidade acadêmica.

No dia 17 de agosto, os alunos da Faculdade de Jaguariúna (FAJ) se unirão ao evento com uma atividade especial das 19h30 às 20h30. Essa colaboração entre diferentes níveis de ensino visa conectar estudantes do ensino médio do Centro Educacional de Jovens e Adultos (CEJA) aos alunos do ensino superior da FAJ.

O encerramento da semana está agendado para o dia 18 de agosto, das 9h, às 11h, com entrega de selos e certificados de participação para todas as escolas envolvidas

Com uma programação abrangente e envolvente, a Semana de Educação Empreendedora demonstra o compromisso da Secretaria de Educação em oferecer uma educação de qualidade atendida às demandas do mercado atual.