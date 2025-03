PREFEITURA DE JAGUARIÚNA E UNIFAJ REFORÇAM COMBATE À DENGUE COM CENTRAL DE TELEMONITORAMENTO

A Prefeitura de Jaguariúna, em parceria com o Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ), reforça o atendimento à saúde dos moradores com uma central de monitoramento da dengue, também chamada Hub da Dengue, . A iniciativa pioneira de telemonitoramento tem como objetivo acompanhar pacientes diagnosticados ou com suspeita da doença, contribuindo para um atendimento ágil e eficiente.

Após passarem pelas unidades de saúde do município, os pacientes também são monitorados remotamente por meio do teleatendimento do Hub da Dengue.

A iniciativa envolve estudantes dos cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia, Biomedicina e do curso Técnico de Enfermagem da UniFAJ, todos atuando sob a supervisão de 12 professores previamente capacitados pela Secretaria de Saúde. Desde o reinício das atividades, em 10 de março, mais de 660 atendimentos foram realizados. O projeto segue até 10 de maio, podendo ser estendido conforme a demanda sazonal.

“O Projeto Hub Dengue Jaguariúna é uma iniciativa inovadora que visa combater o avanço da dengue na cidade. A parceria entre a Prefeitura e a UniFAJ permite um acompanhamento mais próximo dos pacientes, garantindo um atendimento humanizado e eficaz”, afirma a secretária de Saúde de Jaguariúna, Conceição Camilo.

“Essa parceria com a Prefeitura de Jaguariúna é um compromisso nosso com o bem-estar da comunidade, através do monitoramento e cuidado com os pacientes com dengue. Em 2024, durante dois meses, o projeto atendeu mais de 3,2 mil pessoas e, neste ano, a expectativa é de termos um número ampliado de atendimentos pelo agravamento da epidemia”, destaca o diretor geral do Centro Universitário de Jaguariúna, Flávio Pacetta.

O projeto traz um impacto positivo tanto para a população quanto para os estudantes, que têm a oportunidade de aplicar seus conhecimentos na prática. Com algumas melhorias em relação ao modelo de 2024, o Hub agora também funciona no período noturno em três dias da semana, ampliando o suporte aos pacientes.