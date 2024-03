PREFEITURA DE JAGUARIÚNA IMPLANTA ÁREA DE TRIAGEM PARA RECICLAR MATERIAIS DESCARTADOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Foto: Ivair Oliveira

A Secretaria de Obras e Serviços de Jaguariúna implantou a Área de Triagem e Transbordo de Resíduos, visando o tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil que hoje são gerados na cidade, por intermédio de pequenos geradores.

A usina de triagem tem cerca de 1.000m², está localizada na sede da Secretaria de Obras e Serviços e possui capacidade estimada de 50m³/h.

A engenheira ambiental da secretaria, Mariana Tibúrcio Durante, explica que “os resíduos gerados no município precisam ser tratados e destinados de forma ambientalmente correta. A usina de triagem de resíduos da construção civil vem como uma alternativa para esse problema. O material corriqueiramente gerado, chega na Secretaria de Obras e passa a alimentar o equipamento implantado aqui”, completa Mariana.

O equipamento, explica a engenheira, é composto por peneiras e esteiras, que, com a ajuda da gravidade e da ação manual de colaboradores, separam os diversos tipos de materiais coletados, como frações de pequenos e médios portes da construção civil, madeira de troncos de árvores, metais, entre outros.

Segundo a Secretaria de Obras, os resíduos gerados através desse processo (pedras e pedriscos) também podem ser utilizados na manutenção de calçadas e estradas rurais, gerando economia de recursos ao Município.

“Essa iniciativa, além de reduzir o ônus do Município nesse aspecto, vai ao encontro do que exige a Política Nacional de Resíduos Sólidos no que diz respeito à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos (Lei 12.305/2010)”, conclui Mariana.