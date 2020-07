Prefeitura de Jaguariúna inaugura Boulevard do Centro Cultural nesta quinta em cerimônia fechada com transmissão pela internet

A Prefeitura de Jaguariúna inaugura nesta quinta-feira, dia 2 de julho, às 18h, o Boulevard do Centro Cultural, obra que integra o novo roteiro turístico e cultural da cidade. A área é um espaço multiuso moderno que poderá ser utilizado para eventos, como apresentações musicais e teatrais, oficinas, workshops e exposições.

A cerimônia de entrega do Boulevard será fechada ao público, devido às restrições da quarentena do coronavírus, mas poderá ser acompanhada ao vivo pelas redes sociais da Administração. O ato contará com a presença da secretária municipal de Turismo e Cultura, Maria das Graças Hansen Albaran dos Santos.

A obra teve investimento de R$ 1,45 milhão por meio de um convênio firmado pela Prefeitura de Jaguariúna com o Ministério do Turismo e Cultura. O Boulevard inclui auditório com 614 metros quadrados de área construída, espaço para 280 pessoas sentadas, com hall social, palco, apoio e camarim, além de sala administrativa, banheiros internos e externos e área de estar externa descoberta com 220 metros quadrados.

O paisagismo completa a obra, com um pergolado de 450 metros quadrados para abrigar barracas dos expositores da Feart (Feira de Artesanato) de Jaguariúna, que inclui pontos de energia e iluminação noturna.

Segundo a secretária Maria das Graças, o Boulevard integra o roteiro turístico e cultural de Jaguariúna, que inclui o Centro Cultural, a Maria Fumaça, a nova estrutura da Feart, além dos parques e espaços de lazer revitalizados da cidade.

SERVIÇO

Inauguração do Boulevard do Centro Cultural

Data: 02/07/2020

Horário: 18h

Local: página da Prefeitura de Jaguariúna no Facebook