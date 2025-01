PREFEITURA DE JAGUARIÚNA INICIA PRÉ-CADASTRO HABITACIONAL PARA NOVOS INSCRITOS NA PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA

A Prefeitura de Jaguariúna vai abrir nesta segunda-feira, dia 3 de fevereiro, o pré-cadastro habitacional para famílias que pagam aluguel e ainda não conseguiram comprar moradia própria e que não realizaram o cadastramento em 2023. O levantamento servirá de base para pesquisa da demanda populacional por moradia própria no município e será feito pela Cohab Bandeirante, contratada pela Prefeitura para o serviço.

A partir do dia 3, os interessados devem acessar o portal da Prefeitura de Jaguariúna (www.jaguariuna.sp.gov.br) e clicar no banner do pré-cadastro, no alto da página inicial. Em seguida, o morador deve preencher o formulário digital com todas as informações solicitadas. O link estará disponível até o próximo dia 20 de fevereiro.

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano de Jaguariúna, quem já realizou o pré-cadastro habitacional em junho de 2023 não precisa fazê-lo novamente. Para realizar o cadastramento, é necessário ter o Cadastro Único e o Cartão Cidadão.

O preenchimento do cadastro é muito simples. Ao final, o interessado verá uma tela com uma mensagem confirmando que o pré-cadastro foi realizado e também receberá por e-mail uma mensagem da Cohab Bandeirante com a mesma confirmação.

PONTO DE APOIO

Quem tiver dificuldade para preencher o pré-cadastro digital, vai contar com um ponto de apoio na sede da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Jaguariúna, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Lá será possível contar com ajuda para o preenchimento e tirar dúvidas presencialmente. A secretaria fica na Rua Julia Bueno, 191, no Centro.

A realização do pré-cadastro habitacional é totalmente gratuita e não há nenhum tipo de intermediário no serviço, prestado apenas pela Cohab Bandeirante. Por isso, o interessado deverá ficar atento a possíveis golpes. Em qualquer caso suspeito, a orientação é ligar para o 156 e denunciar.

“É fundamental que as famílias que ainda não fizeram o pré-cadastro aproveitem essa oportunidade, pois esse levantamento será crucial para projetos habitacionais que iremos implementar no município, inclusive os ligados ao Programa Minha Casa Minha Vida”, destacou o prefeito Davi Neto.

Foto: divulgação