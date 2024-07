PREFEITURA DE JAGUARIÚNA LIBERA RECURSOS PARA PROGRAMA BOLSA ATLETA 2024

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer, formalizou nesta quinta-feira, dia 25 de julho, a assinatura do termo de adesão ao Bolsa Atleta 2024. A cerimônia foi realizada no Paço Municipal com a presença do prefeito Gustavo Reis e do secretário de Esportes, Oscar Sales Bueno Filho, o Dicá, além dos atletas beneficiados.

O objetivo do programa municipal, criado em 2022, é valorizar os esportistas de Jaguariúna, oferecendo bolsas em dinheiro de R$ 840,00 por mês (para os que optaram pelo auxílio mensal) ou de R$ 2.400,00 por evento, limitado a três eventos por contrato (para os que optaram pelo auxílio competição).

No total, 20 atletas da cidade serão beneficiados com o Bolsa Atleta 2024, em seis modalidades: jiu-jitsu, taekwondo, atletismo (corrida de rua), paraciclismo, kung fu e mountain bike. O investimento total do Município neste ano é de R$ 120 mil. A verba deve ser utilizada apenas para o provento da prática esportiva de cada atleta, que deve prestar contas ao Município a cada contrato obtido.

“A política é a arte de transformar sonhos em realidade. Por isso, administrar uma cidade é fazer escolhas. Posso asfaltar uma rua ou investir em pessoas. Esses R$ 120 mil eu tirei do caixa da Prefeitura para investir em vocês, uma oportunidade que outras cidades não têm. O esporte pode transformar vidas. Aproveitem”, disse o prefeito Gustavo Reis.

“A finalidade do Bolsa Atleta é ajudar vocês a se concentrarem no esporte para atingir seus objetivos. Agradecemos ao prefeito Gustavo que liberou a bolsa. Quero agradecer a nossa comissão de esportes também e parabenizar a todos os atletas”, afirmou o secretário Dicá.

Lucas André, atleta do jiu-jitsu de Jaguariúna, falou sobre a importância do programa. “O Bolsa Atleta deu o suporte para eu chegar a lugares que nunca imaginei que poderia chegar. Viajei para o Nordeste e outros lugares. E levo o nome de Jaguariúna. Foi muito importante”, disse.

O Bolsa Atleta foi criado por meio da Lei Municipal nº 2.806/2022 e, desde então, tem beneficiado dezenas de esportivas da cidade nas mais variadas modalidades.

Foto: Celso Lauro