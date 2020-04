Prefeitura de Jaguariúna paga servidores e antecipa repasse ao Hospital Municipal

A Prefeitura de Jaguariúna efetuou o pagamento da folha salarial dos cerca de 2.200 funcionários públicos municipais nesta quarta-feira, dia 29 de abril. Também antecipou, mais uma vez, o repasse da verba de R$ 2 milhões para garantir o pagamento dos salários dos funcionários do Hospital Municipal Walter Ferrari na mesma data dos servidores.

“Já fizemos a antecipação para o hospital no mês passado e mais uma vez garantimos o pagamento antecipado em mais um esforço da Prefeitura para garantir a manutenção dos serviços e o atendimento na saúde nesse momento de combate à pandemia do coronavírus”, disse a secretária de Administração e Finanças, Elisanita de Moraes.

Segundo a secretária, apesar do momento de redução de arrecadação devido aos impactos da quarentena na economia nacional, a Prefeitura tem conseguido manter todos os seus compromissos com fornecedores e servidores.

Bônus saúde

Elisanita também informou que a Prefeitura efetuou nesta quarta o primeiro pagamento do bônus de insalubridade referente a 40% do salário mínimo nacional aos servidores que atuam na linha de frente do combate ao coronavírus na cidade, conforme o Decreto Municipal nº 4.154, publicado no último dia 22 de março. “Essa é mais uma medida de valorização dos nossos profissionais da saúde”, disse a secretária.