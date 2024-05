PREFEITURA DE JAGUARIÚNA REALIZA 3ª FASE DO PROGRAMA ‘SAÚDE NA ESCOLA’

A Secretaria de Saúde de Jaguariúna realizou nesta semana a terceira fase do Programa Saúde na Escola, que oferece atendimento oftalmológico gratuito a alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Um total de 107 crianças, que precisam usar óculos de grau, puderam escolher as armações durante encontro realizado no Boulevard do Centro Cultural, nesta quinta-feira, dia 2 de maio.

Segundo a secretaria, na primeira fase do programa, onde foi verificada a acuidade visual dos alunos, cerca de 3 mil crianças passaram por atendimento oftalmológico. Depois, na segunda fase, foram realizadas 423 consultas com especialistas em oftalmologia. Na quarta fase, será realizada a entrega dos óculos prontos.

O programa oferece atendimento oftalmológico especializado a todas as crianças do Ensino Fundamental regularmente matriculadas do 1º ao 5º anos da rede pública de ensino do município, com faixa etária entre 6 e 11 anos.

“Ao ser identificada qualquer alteração, é agendada consulta médica oftalmológica no Centro de Especialidades, com profissional dedicado exclusivamente a esse projeto e ao atendimento das crianças”, informa a secretaria.

Durante as consultas oftalmológicas, foram oferecidos procedimentos de biomicroscopia de fundo de olho, fundoscopia, potencial de acuidade visual, teste de visão de cores, aplicação de medicamentos (colírio) e tonometria (exame que mede a pressão interna dos olhos).

Implantado em 2022, o Saúde na Escola extrapola o atendimento na unidade de saúde e vai para as escolas da rede do município, em consonância com a Educação de Jaguariúna. Também é realizada uma série de ações relacionadas à saúde dos alunos, como vacinação, encaminhamentos para fonoaudiologia e pediatria, palestras educativas sobre dengue, entre outras.

Foto: divulgação