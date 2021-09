PREFEITURA DE JAGUARIÚNA REALIZA MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Serviço é viabilizado por meio de parceria entre Prefeitura de Jaguariúna Condesu

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços, realiza manutenção na iluminação pública em toda a cidade. Segundo a pasta, mais de 400 pontos de luz estão passando por reparos e troca de lâmpadas em diversos bairros de Jaguariúna.

De acordo com a secretária municipal de Obras e Serviços, Fernanda Santana, o serviço é viabilizado por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Jaguariúna e o Condesu (Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável), que entra com a mão de obra e o material utilizado. Os trabalhos prosseguem nesta semana.

No início do ano, a Prefeitura realizou mais de 500 reparações na iluminação pública da cidade. No total, de 4 de janeiro a 24 de fevereiro, foram 535 ordens de serviços executadas pela equipe de manutenção da iluminação pública, segundo balanço divulgado pela secretaria.

Além dos reparos na rede de iluminação pública, a Prefeitura de Jaguariúna também está investindo na troca das luzes convencionais por LED, mais eficientes, modernas e econômicas. Além disso, os novos dispositivos oferecem mais luminosidade, o que contribui para melhorar a segurança da população nas vias públicas.