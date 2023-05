PREFEITURA DE JAGUARIÚNA REALIZA TAPA-BURACOS NA ESTRADA DO TANQUINHO E RUA JÚLIO FRANK

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços, realiza nesta terça-feira, dia 30 de maio, serviços de tapa-buraco na Estrada do Tanquinho e também no prolongamento da Rua Júlio Frank, onde houve um afundamento do pavimento asfáltico.

Na semana passada, o trabalho de tapa-buracos aconteceu nos bairros Vila Miguel Martini e Vila Guilherme.

A Secretaria Municipal de Obras segue um cronograma de serviços previsto para ocorrer em todos os bairros da cidade.