PREFEITURA DE JAGUARIÚNA REALIZA TESTE RÁPIDO E IMPLANTA NOVAS MEDIDAS CONTRA A DENGUE

Foto: Ivair Oliveira / arquivo

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde,

implementou uma série de novas medidas que têm por objetivo ampliar

melhorar o fluxo de atendimento e agilizar os diagnósticos dos

pacientes com suspeita de dengue na cidade.

Uma das medidas foi a compra, com recursos da Prefeitura, de testes

rápidos de dengue, que já estão sendo realizados na Unidade de Pronto

Atendimento (UPA). Os testes são feitos após triagem dos pacientes que

estiverem entre o primeiro e o quinto dia de sintomas. O resultado sai

em até 20 minutos.

Segundo a secretaria, o teste rápido (NS1) negativo não descarta a

possibilidade de o paciente estar positivo para a doença. Por isso, ele

é orientado a fazer um novo teste (IGG IGM), a partir do sexto dia do

início dos sintomas, para poder fechar o diagnóstico.

Além disso, a Secretaria de Saúde abiu uma unidade de apoio para

acompanhamento e monitoramento dos pacientes que passaram pela UPA com

sintomas de dengue. A unidade funciona aos finais de semana, na Unidade

Básica de Saúde (UBS) 12 de Setembro, das 7h às 11h.

O horário de funcionamento dos laboratórios das UBSs foi estendido em

uma hora, e também nos finais de semana. A hora adicional de

atendimento será exclusiva para casos suspeitos de dengue.

Por fim, a partir desta quinta-feira, o paciente que passar na UPA com

sintomas de dengue terá seu retorno ⁠na UBS de referência agendado

na própria Unidade de Pronto Atendimento, o que vai facilitar e

agilizar o atendimento.

COMO É FEITO O PRIMEIRO ATENDIMENTO PARA DENGUE:

1 – O primeiro local de procura pelo paciente adulto com sintomas de

dengue deve ser a UPA 24h;

2 – Crianças menores de 13 anos devem ser levadas ao Pronto Atendimento

Infantil (PAI), localizado no Hospital Municipal Walter Ferrari

3 – As gestantes são atendidas no Pronto-Socorro de Ginecologia no

Hospital Municipal.