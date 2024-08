Prefeitura de Pedreira concluiu a Pavimentação Asfáltica de Ruas do bairro Altos de Santa Clara

A Prefeitura de Pedreira através de convênio assinado com o Governo do Estado de São Paulo – Projeto “Nossa Rua”, concluiu nesta semana a Pavimentação Asfáltica de ruas do bairro Altos de Santa Clara.

“A empresa vencedora do processo licitatório realizou os serviços de travessias de esgoto, construção de dissipadores, implantação de caixas de captação de águas pluviais e a base das ruas para a Pavimentação Asfáltica”, informou na ocasião o Secretário Municipal de Obras e Vias Públicas Ricardo Sérgio Sartori.

O convênio já proporcionou a Pavimentação Asfáltica da Rua Palmiro Aggio, no bairro de Entre Montes, das ruas Aderval Imbrunito e Benedicta Correia Pelatti, no Loteamento Sol Nascente, Elizeu Bataglioli, no Ricci, a Estrada Municipal Santo Lazarini, Eugênio Dalto e Vanderlei Moreira dos Santos, as ruas Paulino Marchezini, Alcides Nery, Dirceu Paulo de Oliveira, João Luis Batagioli, Luis Gritti, Nicolau Rosetti e Luis Bortoletto.