Prefeitura de Pedreira e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural promoveram curso para “Operador de Retroescavadeira”

A Prefeitura de Pedreira através de sua Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, em parceria com o SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e a Casa da Agricultura, promoveram no período de 7 a 9 de outubro, o curso profissionalizante de “Operador de Retroescavadeira”.

“O curso foi ministrado com as partes teórica e prática nas dependências do Rancho Mato Dentro, contando com a participação de 9 pessoas. Nosso principal objetivo foi o de gerar oportunidade e qualificação aos participantes”, destacou na ocasião o Secretário de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente Luciano Dalto Godoi.

Ronaldo da Silva Ciati, instrutor do SENAR, informou que foram abordados os seguintes itens durante o curso: Segurança, Meio Ambiente e Saúde; Inspeção visual detalhada; Manutenção Básica; Painel de Instrumentos e Técnicas de Operação. “Todos que participaram do curso puderam operar a máquina e estão aptos para o mercado de trabalho”, enfatizou o Instrutor.

A coordenadora da Casa da Agricultura de Pedreira Lilia Santos Gouveia Pires, ressaltou que a Administração Municipal vem trabalhando em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem para viabilizar cursos que demandam alta procura na Casa da Agricultura. “Tenham certeza que outros cursos estão sendo viabilizados para atender os trabalhadores e produtores rurais que recebem o apoio profissional da Casa da Agricultura de Pedreira”, concluiu Lilia Santos Gouveia Pires.