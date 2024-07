Prefeitura de Pedreira está reformando e ampliando a CIMEI Jesus Menino

A Prefeitura de Pedreira através de sua Secretaria Municipal de Educação, contando com a supervisão do Departamento de Engenharia da Secretaria de Obras e Vias Públicas, está realizando as obras de reforma e ampliação da CIMEI Jesus Menino, localizada na Avenida Dr. Silvio de Aguiar Maya, nº 952, Parque Industrial.

Segundo informou a Secretária de Educação Mariangela Rodrigues, os serviços são necessários para garantir o bem-estar das crianças atendidas pela Creche Jesus Menino. “Estamos investindo nas obras de reforma e ampliação o orçamento de R$ 306.620,89. Os serviços foram iniciados com a limpeza e demolições necessárias, agora a empresa vencedora da licitação já iniciou a fase de construção do projeto de ampliação, ainda teremos a implantação de um novo Muro de Divisa, um novo acesso a CIMEI, além da implantação de novo piso em todo o pátio”, ressaltou a Secretária de Educação.