Prefeitura de Pedreira implanta “Lombofaixas” na Avenida Dr. Silvio de Aguiar Maya

A Prefeitura de Pedreira através de suas secretarias municipais de Obras e Vias Públicas e de Mobilidade Urbana, realizou a implantação de 3 (três) novas “Lombofaixas”, na Avenida Dr. Silvio de Aguiar Maya, que recebeu recentemente 4.422,69 metros quadrados de Recapeamento Asfáltico.

A Lombofaixa é uma mistura de lombada com faixa de pedestre. Possui quatro metros de largura e 15 centímetros de altura, tendo como objetivo obrigar o motorista a diminuir a velocidade, facilitando a travessia dos pedestres. “As lombofaixas também colaboram com a acessibilidade do trânsito, já que elas ficam na altura da calçada facilitando a travessia de cadeirantes e pessoas com necessidades especiais”, destaca o Prefeito Fábio Polidoro.

O Departamento de Engenharia da Prefeitura de Pedreira informou que todas as novas Lombofaixas receberão sinalização de trânsito adequada obedecendo a legislação em vigor.