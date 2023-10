Prefeitura de Pedreira implanta obras de infraestrutura para Pavimentação Asfáltica da Estrada Municipal Santo Lazarini

iA Prefeitura de Pedreira através de sua Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas, está implantando toda a infraestrutura necessária para a futura Pavimentação Asfáltica da Estrada Municipal Santo Lazarini, importante ligação do Jardim Panorama com a Avenida Antônio Serafin Petean – Marginal.

Segundo informou o Departamento de Engenharia da Secretaria de Obras e Vias Públicas, primeiramente a Administração Municipal realizou a implantação das galerias de águas pluviais, posteriormente a empresa responsável pela execução dos serviços, iniciou os trabalhos de regularização do solo, implantação de guias e sarjetas e agora a colocação de pedra brita, posteriormente será realizada a Pavimentação Asfáltica.

“O Convênio foi assinado no ano de 2022 e faz parte do Projeto ‘Nossa Rua’ do Governo do Estado. Serão no total 27.726 metros quadrados de Pavimentação Asfáltica”, enfatiza o Prefeito Fábio Polidoro.

Até o momento o convênio já proporcionou a Pavimentação Asfáltica da Rua Palmiro Aggio, no bairro de Entre Montes, as ruas Aderval Imbrunito e Benedicta Correia Pelatti, no Loteamento Sol Nascente, Elizeu Bataglioli, no Ricci, agora a Estrada Municipal Santo Lazarini. “Estaremos asfaltando ainda as ruas Eugênio Dalto, Paulino Marchezini, Vanderlei Moreira dos Santos, Alcides Nery, Dirceu Paulo de Oliveira, João Luis Batagioli, Luis Gritti, Nicolau Rosetti e Luis Bortoletto”, concluiu o Prefeito Fábio Polidoro.