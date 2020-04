Prefeitura de Socorro/SP revoga decretos e libera abertura de restaurantes na cidade

A prefeitura do município de Socorro/SP liberou, nesta segunda-feira, dia 30, o atendimento em restaurantes da cidade, desde que cumpram as regras de organização e distanciamento das mesas. Além disso, revogou decretos editados anteriormente com a necessidade de enfrentar a pandemia do novo coronavírus.

Entre as medidas que deixaram de ter validade estão as que dizem respeito ao funcionamento de lanchonetes, pizzarias e restaurantes. Enquanto as lanchonetes e pizzarias deverão continuar oferecendo apenas serviços de delivery aos clientes, os restaurantes poderão voltar a funcionar das 11h às 21h, desde que respeitem a distância mínima de 1,5m na organização das mesas.

Além disso, a revogação dos decretos suspende as barreiras sanitárias nas entradas da cidade, suspende a validade das medidas que reduzia o horário de atendimento nos postos de combustíveis e que suspendia o atendimento presencial em bancos e instituições financeiras.