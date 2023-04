Prefeitura distribui ovos de páscoa para estudantes de Artur Nogueira

Cerca de 6 mil estudantes são contemplados com iniciativa, que também oferece opções sem açúcar e lactose para atender às necessidades de todos

A celebração da Páscoa tem sido ainda mais especial em Artur Nogueira, onde a Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, tem distribuído milhares de ovos de chocolate aos alunos da Rede Municipal de Ensino. A iniciativa, que promete encher de doçura o dia de cerca de 6 mil estudantes, está sendo marcada por sorrisos e gratidão.

A entrega, que já se tornou uma tradição nas escolas da cidade, foi valorizada pelo prefeito Lucas Sia (PSD) e vice-prefeito Davi Fernandes (PSDB) que acompanharam de perto a distribuição dos ovos e a alegria dos alunos nesta manhã. “Foi indescritível e contagiante a alegria das nossas crianças. Não há nada que pague aqueles sorrisos de orelha a orelha”, compartilharam.

Além dos tradicionais ovos de chocolate ao leite, a Secretaria de Educação teve a preocupação de oferecer opções de chocolate zero açúcar e lactose para atender alunos com diabetes e alergias. Essa medida demonstra o comprometimento da gestão com a inclusão e a valorização da diversidade, atendendo às necessidades de todos os estudantes.

A chefe da pasta, Débora Sacilotto, ressaltou a importância da ação para os estudantes da rede municipal de ensino. “Nossos alunos merecem esse comprometimento da administração. Não medimos esforços para concretizar mais essa ação em benefício dos nossos estudantes. Ações como estas valorizam o real sentido da Páscoa e, por mais pequenas que pareçam, significam muito para os estudantes”, afirmou a secretária.

A distribuição dos ovos de Páscoa emocionou não só os alunos, mas também os professores e funcionários das escolas. A iniciativa da Prefeitura reforça o compromisso da gestão com a Educação e o bem-estar dos alunos.