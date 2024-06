Prefeitura distribuirá mais de 300 mudas de plantas nesta sexta em Artur Nogueira

Ação acontecerá na Praça do Coreto, das 9h às 16h30, e integra a Semana do Meio Ambiente 2024

Em celebração à Semana do Meio Ambiente 2024, a Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, está promovendo uma série de atividades sob o tema “Cidade Viva e Amiga da Natureza”. Um dos destaques da programação é a distribuição gratuita de mais de 300 mudas de plantas, além de cartilhas e materiais de orientação sobre questões ambientais.

A distribuição ocorrerá na Praça do Coreto, nesta sexta-feira (07), das 9h às 16h30. A iniciativa tem como objetivo incentivar a população a adotar práticas sustentáveis e contribuir para a preservação do meio ambiente na cidade.

A ação contará com a participação especial do Dr. Água, o simpático personagem animado do Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira (Saean), que promete entreter e educar crianças e adultos sobre a importância da conservação dos recursos hídricos.

Além da Prefeitura e da Secretaria de Meio Ambiente, o evento tem o apoio de importantes parceiros como o Consórcio PCJ, a JW Ambiental e o Saean.

A Secretária de Meio Ambiente, Tamiris Artuzi, ressalta a importância da participação de todos os nogueirenses nesta ação. “A Semana do Meio Ambiente é uma oportunidade para reforçarmos nosso compromisso com a sustentabilidade. A distribuição de mudas e materiais educativos é uma forma de envolver a comunidade e promover a conscientização ambiental. Esperamos que todos aproveitem essa oportunidade para aprender mais e contribuir com a preservação do nosso meio ambiente”, afirma Tamiris.