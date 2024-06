PREFEITURA DIVULGA PROGRAMAÇÃO DA 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CIDADE

A Prefeitura de Mogi Mirim realiza na próxima segunda-feira (24), a 6ª Conferência Municipal da Cidade, que debaterá e escolherá propostas que serão levadas para a Conferência Estadual, que tem como objetivo geral reconhecer as dinâmicas e necessidades dos municípios e regiões para orientar politicas e investimentos públicos, além de realçar e mitigar vulnerabilidades territoriais, estabelecendo um ambiente proativo de planejamento e gestão do território.

Por meio de um ciclo de debates relacionados à Política Urbana, a conferência abordará temas de políticas de desenvolvimento urbano por meio do reconhecimento das carências comuns, intercâmbio das boas práticas e construção de uma agenda moderna para enfrentar os crescentes problemas urbanos, fortemente marcados pelo impacto das mudanças climáticas e pela iniquidade socioeconômica do uso e ocupação do território.

A Conferência Municipal acontecerá no Salão Vermelho da Estação Educação e na sua programação, estão previstas palestras sobre cidades inteligentes, cidades verdes e mudanças climáticas. Ao final, haverá debates para escolhas das propostas, bem como a eleição dos delegados que representarão Mogi Mirim na Conferência Estadual, marcada para os dias 5 e 6 de julho, no espaço do Memorial da América Latina, em São Paulo.