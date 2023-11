Prefeitura divulga programação do Natal Mágico de Holambra

A Cidade das Flores se transformará na Terra de Papai Noel a partir do dia 25 de novembro. E dará espaço ao mundo de encantos do Natal Mágico de Holambra. O evento, promovido pela Prefeitura, conta com grande diversidade de atrações gratuitas para toda a família.

O espetáculo de luzes, decorações e atrações natalinas começa às 19h, na Praça Bento Euzébio Tobias, rumo à Praça dos Pioneiros, com a tradicional Parada de Natal, repleta de enfeites, flores e personagens. Lá, a grande estrela da festa, o Papai Noel, receberá a chave da cidade e será realizada uma solenidade que marcará a abertura oficial do evento, seguida da apresentação do tenor Hamilton Aragon e do Trio de Cordas.

No dia seguinte, além da Parada Natalina, o evento contará com apresentações do pianista Carlos Frederico Garutti e de Carol Marques. De acordo com a diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti, até o dia 23 de dezembro o espaço receberá diversas atividades artísticas e culturais, como Rustic Brothers, Coral Chamados Church e a Orquestra Sinfônica de Cosmópolis. A entrada é gratuita para todas as apresentações.

“Trata-se de um evento grandioso e que irá agradar toda a família. Locais como o Deck do Amor, a Praça dos Coqueiros e a Praça do Divino Espírito Santo receberão diversas peças decorativas. O portal principal contará com uma árvore de Natal de 15 metros de altura e, este ano, a Torre do Relógio receberá iluminação especial. As rotatórias da Avenida das Dálias também serão enfeitadas”, comentou o prefeito Fernando Capato. “Todos estão convidados. Será, certamente, um período de muita fantasia e emoções”.

A decoração da cidade conta ainda com mais de 100 quilômetros de cordões de LED e 4 mil unidades de cascatas de luz instalados em troncos e galhos de árvores da região central.

Natal de Holambra

Além da festividade natalina desenvolvida pela Prefeitura, a cidade terá a segunda edição do Natal de Holambra – evento promovido pela iniciativa privada no Parque da Expoflora. Somadas, as iniciativas devem transformar a Capital Nacional das Flores em um dos destinos natalinos mais concorridos de São Paulo. Moradores da cidade, mediante apresentação do Cartão Cidadão válido e emitido até 31 de outubro, terão direito a uma entrada gratuita por dia. Menores de 15 anos só terão acesso ao local acompanhados dos pais ou responsáveis.

Confira a programação do Natal Mágico de Holambra:

Sábado, 25 de novembro

– 19h: Parada de Natal

Desfile com a participação da Fanfarra Amigos de Holambra, carros alegóricos, muitas flores e outras atrações

Local: Praça Bento Euzébio Tobias, em frente ao Paço Municipal

– 20h: Hamilton Aragon

– 21h: Trio de cordas

Local: Praça dos Pioneiros

Domingo, 26 de novembro

– 19h: Parada de Natal

Desfile com a participação da Fanfarra Amigos de Holambra, carros alegóricos, muitas flores e outras atrações

Local: Praça Bento Euzébio Tobias, em frente ao Paço Municipal

– 20h: Carlos Frederico Garutti

– 21h: Carol Marques

Local: Praça dos Pioneiros

Sexta-feira, 1º de dezembro

– 20h: Coral Espaço de Vida

– 21h: Silvio Macedo

Local: Praça dos Pioneiros

Sábado, 2 de dezembro

– 19h: Parada de Natal

Desfile com a participação da Fanfarra Amigos de Holambra, carros alegóricos, muitas flores e outras atrações

Local: Praça Bento Euzébio Tobias, em frente ao Paço Municipal

– 20h: Corporação Musical de Pedreira

– 21h: Rustic Brothers

Local: Praça dos Pioneiros

Domingo, 3 de dezembro

– 19h: Parada de Natal

Desfile com a participação da Fanfarra Amigos de Holambra, carros alegóricos, muitas flores e outras atrações

Local: Praça Bento Euzébio Tobias, em frente ao Paço Municipal

– 20h: Orquestra de Flautas Doces de Holambra

– 21h: Orquestra de Viola Caipira de Holambra

Local: Praça dos Pioneiros

Sexta-feira, 8 de dezembro

– 20h: Coral do Grupo Reviver, da Terceira Idade

– 21h: Dinho Anicetto

Local: Praça dos Pioneiros

Sábado, 9 de dezembro

– 19h: Parada de Natal

Desfile com a participação da Fanfarra Amigos de Holambra, carros alegóricos, muitas flores e outras atrações

Local: Praça Bento Euzébio Tobias, em frente ao Paço Municipal

– 20h: Studio Tales Rosa

– 21h: Grupo Pura Opção

Local: Praça dos Pioneiros

Domingo, 10 de dezembro

– 19h: Parada de Natal

Desfile com a participação da Fanfarra Amigos de Holambra, carros alegóricos, muitas flores e outras atrações

Local: Praça Bento Euzébio Tobias, em frente ao Paço Municipal

– 20h: Coral Unidos na Fé

– 21h: Banda De La Calle

Local: Praça dos Pioneiros

Sexta-feira, 15 de dezembro

– 20h: Villa Sax

– 21h: Coral Chamados Church

Local: Praça dos Pioneiros

Sábado, 16 de dezembro

– 19h: Parada de Natal

Desfile com a participação da Fanfarra Amigos de Holambra, carros alegóricos, muitas flores e outras atrações

Local: Praça Bento Euzébio Tobias, em frente ao Paço Municipal

– 20h: Orquestra de Violões de Cosmópolis

– 21h: Trio Nativo

Local: Praça dos Pioneiros

Domingo, 17 de dezembro

– 19h: Parada de Natal

Desfile com a participação da Fanfarra Amigos de Holambra, carros alegóricos, muitas flores e outras atrações

Local: Praça Bento Euzébio Tobias, em frente ao Paço Municipal

– 20h: Orquestra Sinfônica de Cosmópolis

– 21h: Trio Montagna

Local: Praça dos Pioneiros

Sexta-feira, 22 de dezembro

– 19h: Parada de Natal

Desfile com a participação da Fanfarra Amigos de Holambra, carros alegóricos, muitas flores e outras atrações

Local: Praça Bento Euzébio Tobias, em frente ao Paço Municipal

– 20h: Coral da Igreja do Nazareno

– 21h: Bruno Valentte

Local: Praça dos Pioneiros

Sábado, 23 de dezembro

– 19h: Parada de Natal

Desfile com a participação da Fanfarra Amigos de Holambra, carros alegóricos, muitas flores e outras atrações

Local: Praça Bento Euzébio Tobias, em frente ao Paço Municipal

– 20h: Elvis Presley Cover

– 21h: Entre Amigos

Local: Praça dos Pioneiros

*Programação sujeita a alterações