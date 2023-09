Prefeitura doa terreno para construção de nova base para PM em Artur Nogueira

Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo foi aprovado pela Câmara e sancionado pelo prefeito Lucas Sia (PSD)

O prefeito Lucas Sia (PSD) assinou, na última semana, a doação de um terreno para construção de uma nova base para a Polícia Militar (PM) em Artur Nogueira. O Projeto de Lei nº 034/2023, de autoria do Poder Executivo, foi aprovado pela Câmara de Vereadores e determina a transferência da categoria de bem de uso institucional para a categoria de bem dominical de uma área pública específica no município nogueirense.

Através da legislação, a Prefeitura está autorizada a efetuar a doação da área de 1.160 metros quadrados ao Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Segurança Pública, com o objetivo de viabilizar a implantação de um posto da PM. A medida, segundo o prefeito, representa um importante passo da gestão e um testemunho do compromisso do governo com o bem-estar e a tranquilidade dos moradores.

Assim, Sia (PSD) comemora o progresso.

“Estamos comprometidos em fortalecer a presença da polícia em Artur Nogueira, proporcionando um ambiente ainda mais seguro para todos. A segurança pública é uma prioridade deste nosso governo e continuaremos investindo em ações diretas e indiretas para alcançar esse objetivo”, frisa.

Além de representantes da Polícia Militar do Estado de São Paulo, esteve presente no ato da assinatura o vereador Melinho Tagliari (União Brasil). O líder de governo expressou gratidão à PM e agradeceu a parceria e dedicação dos agentes pelo serviço prestado à comunidade.

“Que esta iniciativa seja bem-sucedida e que todos os moradores de Artur Nogueira possam colher os benefícios de um ambiente mais seguro e protegido”, exclamou Melinho (União Brasil).

A sede da nova Unidade da Polícia Militar está avaliada em R$ 809.527,11 de acordo com a Lei assinada nº 3.639/2023.