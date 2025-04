Prefeitura e Adiaesp promovem ação sustentável para coleta de embalagens vazias de defensivos agrícolas

A Prefeitura de Mogi Guaçu, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio-Ambiente (SAAMA), e a Associação dos Distribuidores de Insumos Agrícolas do Estado de São Paulo (Adiaesp) irão realizar uma importante ação de sustentabilidade, a fim de recolher embalagens vazias de defensivos e insumos agrícolas utilizados pelos produtores rurais do município e da região. A ação será nesta quinta-feira, 24 de abril, no horário das 8h às 14h, e terá como ponto de coleta a sede da antiga Agrosema, no Itaqui.

A iniciativa da Adiaesp é feita de forma itinerante e atenderá outros municípios do Estado de São Paulo nos próximos meses. O trabalho será feito por profissionais responsáveis para receber os materiais, que serão descartados. Em contrapartida, a associação irá fornecer um recibo de contra nota, que atesta a entrega das embalagens vazias após utilização do produto.

O secretário da SAAMA, Benito Aiello, explicou que o produtor rural de Mogi Guaçu e região deve trazer as embalagens vazias de defensivos e insumos agrícolas tríplice lavadas. “Para que essas embalagens atendam as normas ambientais de coleta, deve-se realizar a tríplice lavagem, que consiste em enxaguar os recipientes vazios três vezes. A tampa e o fundo devem estar furados e a embalagem deverá ser entregue junto com a tampa, lacre, rótulo e nota fiscal de compra”, esclareceu.

Adiaesp

A Adiaesp é referência na gestão sustentável de embalagens de produtos agrícolas. Com um trabalho alinhado à legislação ambiental, a associação promove a logística reversa de recipientes vazios de defensivos e insumos, garantindo sua destinação correta e protegendo o meio ambiente e a segurança no campo. Atualmente, o Brasil coleta e recicla 95% das embalagens de defensivos agrícolas comercializadas no país. O programa da Adiaesp atende a determinação federal e é fundamental na garantia desse alto índice.