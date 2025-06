Prefeitura e Câmara Municipal unem forças para a construção de uma nova unidade de saúde no bairro Padre Pedro

Em ação conjunta, a Prefeitura de Santo Antônio de Posse e a Câmara Municipal anunciaram nesta sexta-feira, 27, o investimento de R$ 1 milhão para a construção de um novo Posto de Saúde da Família (PSF), que será erguido na Rua Carmela Piccolomini Barbosa, no bairro Vila Padre Pedro Tomazini.

O valor será custeado integralmente por meio da devolução de recursos do Legislativo Municipal. Nesta manhã, foi realizada a entrega do primeiro repasse, no valor de R$ 500 mil, ao prefeito Ricardo Cortez e ao vice-prefeito Preto Eventos, com a participação dos vereadores e de toda a equipe da administração municipal. O restante dos recursos será repassado ao longo do segundo semestre deste ano.

O projeto foi desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e prevê a construção de uma unidade com cinco salas de atendimento, beneficiando diretamente os moradores da Vila Padre Pedro, Vila Esperança e Pedra Branca, com mais acesso e dignidade no atendimento público de saúde.

O presidente da Câmara, Adalberto Bergo Filho, ressaltou a importância da futura unidade para o incremento do atendimento de saúde dos moradores da região, agradecendo o esforço coletivo e o diálogo entre os poderes.

“Essa conquista é resultado direto da boa relação entre o Legislativo e o Executivo. A decisão de aplicar os recursos nessa obra foi fruto do diálogo, do respeito institucional e de consenso, resultado de uma gestão séria que tem respeito com o dinheiro público e compromisso com a população. Agradeço aos vereadores e todos os servidores da Câmara Municipal que nos auxiliam diariamente para uma gestão transparente e eficiente”, afirmou.

“A iniciativa reforça o trabalho conjunto entre Executivo e Legislativo para a realização de ações estruturantes e que geram impacto direto na qualidade de vida da população,” destacou o prefeito Ricardo Cortez.

As obras têm previsão de início em até 90 dias e representam mais um importante avanço na área da saúde do município.