Prefeitura e Fundo Social abrem inscrições para Oficina de Sobremesas Natalinas

A época mais encantadora e mágica do ano está se aproximando. E nada melhor do que reunir a família para saborear delicias feitas por você ou, quem sabe, aprender técnicas para preparar as guloseimas e ganhar um dinheiro extra no período, não é mesmo?

Pensando nisso, a Prefeitura e o Fundo Social de Holambra iniciam na próxima segunda-feira, dia 27 de novembro, as inscrições para a Oficina gratuita de Sobremesas Natalinas, com a confeiteira Gislaine Rodrigues, popular nas redes sociais por atender personalidades como Ana Hickmann e Chitãozinho, da dupla com Xororó. O prazo se encerra no dia 1° de dezembro ou com o término das vagas.

Podem participar moradores da cidade, homens e mulheres, com idade superior a 18 anos. Interessados devem buscar a sede do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) que fica na Rua Solidagos, número 99, no bairro Morada das Flores, das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h. A atividade será realizada no dia 6 de dezembro às 19h, no Salão da Terceira Idade.

De acordo com a diretora do Departamento Municipal de Promoção Social, Viviane Furgeri, os participantes terão a oportunidade de aprender a fazer torta de morangos frescos e cheesecake de creme de avelãs.

“Oferecemos aos participantes a oportunidade de aprender confeitaria seja para produção doméstica – e economizar nesta época de tantos gastos – ou para aproveitar a data para empreender e ganhar um dinheiro extra”, comentou a primeira-dama e presidente voluntária do Fundo Social de Solidariedade, Yvonne Schouten Capato. “Imperdível.”