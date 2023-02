Prefeitura e ICA firmam parceria para atividades circenses na EMEB Ubirajara Ramos

A Prefeitura de Mogi Guaçu, por meio da Secretaria Municipal de Educação, firmou convênio com a Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente (ICA) para atividades extracurriculares na EMEB (Escola Municipal de Ensino Básico) Ubirajara Ramos, no Residencial Ypê Amarelo. Pelo projeto, 200 crianças serão atendidas com oficinas de circo.

O projeto Circo Escola já está sendo apresentado para os estudantes e os pais terão essa semana para matricular seus filhos nas oficinas, uma vez que elas acontecerão no período contrário das aulas. “É um trabalho muito legal com atividades de circo que vão acontecer no período contrário das aulas para complementar a jornada”, comentou Paulo Paliari, secretário municipal de Educação.

“Já conhecia o trabalho do ICA e, em agosto do ano passado, estive pessoalmente na sede do ICA, que é uma referência regional no uso da arte como instrumento educativo, para conhecer a estrutura e iniciar um diálogo para desenvolvimento de projetos como esse. Hoje mais esse sonho começa a ganhar vida!”, lembrou o prefeito Rodrigo Falsetti.

Segundo o secretário de Educação, os pais ou responsáveis deverão confirmar a inscrição do aluno no Circo Escola e, por isso, nesta semana, os estudantes estão passando pelo período da sensibilização. “Como as oficinas acontecem no período contrário das aulas, os pais devem confirmar o interesse. A intenção é que o projeto trabalhe com os alunos e com a comunidade do bairro”.

O projeto tem como objetivo promover o acesso à arte e a cultura de forma sistematizada no contraturno escolar, como mecanismo de inovação para o desenvolvimento do potencial humano e comunitário por meio da prática circense. Além das oficinas circenses, o projeto prevê formação para os professores, eventos culturais e formação em empreendedorismo destinada à comunidade local.

“A EMEB do Ypê Amarelo foi escolhida por causa do perfil socioeconômico e o fato de haver poucas opções de esporte e lazer no bairro, o que torna os alunos mais vulneráveis a situações de risco. Nossa meta, claro, é expandir o projeto para outras regiões”, ressaltou Paulo Paliari.

ICA

A Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente (ICA) acaba de comemorar 25 anos de atuação. Com sede em Mogi Mirim, realiza diversas ações com crianças e adolescentes em suas diversas ações de fomento social, educacional e cultural.