Prefeitura e Saean realizam encerramento do Projeto PCJ em escolas municipais

Gibi “Dr. Água em: As Aventuras de Nogueirinha”, produzido por

ambos os órgãos, fez parte de diversas ações de conscientização ao

longo de 2022

A Prefeitura e o Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira (Saean)

realizaram nesta sexta-feira (4) o encerramento do Projeto PCJ com

estudantes da escola Emef Prefeito Ederaldo Rossetti (CAIC). Dentre as

ações desempenhadas nas unidades educacionais, destacam-se os

trabalhos feitos ao longo de todo o ano de 2022 com base no gibi “Dr.

Água em: As Aventuras de Nogueirinha”, produzido por ambos os

órgãos.

Ao todo, foram confeccionados 5 mil exemplares que foram distribuídos

para estudantes das redes municipais, estaduais e particulares do

município. Vale lembrar que o lançamento da obra aconteceu também no

CAIC.

Gabriela Montoya, presidente do Saean, esteve no encerramento e se

mostrou satisfeita com o efeito da revista em quadrinhos. “Estou

extremamente orgulhosa. Ao lado da Secretaria de Educação, estamos

conseguindo fazer um trabalho de conscientização do uso da água de

uma forma divertida e com muito amor. Que a gente permaneça nesse

caminho para impactar outras centenas de famílias nogueirenses”,

exclamou a superintendente da autarquia.

O Projeto PCJ foi desenvolvido durante meses em sala de aula e foi

trabalhado nas 24 escolas municipais de Artur Nogueira que atendem

alunos da Educação Infantil e Fundamental I.

A secretária de Educação Débora Sacilotto afirma que a ideia é

sempre fomentar iniciativas de preservação e conservação do meio

ambiente. “Através da educação podemos conscientizar a população

e as nossas crianças sobre o uso racional da água. Esse ano, a

parceria com o Saean foi essencial para tornar possível um trabalho

feito com muita responsabilidade social. Em 2023, será ainda mais

incrível”, exclamou a professora.