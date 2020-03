Prefeitura e Sebrae/SP iniciam projeto integrado ao Fundo Social de Solidariedade

Com o objetivo de oferecer, gratuitamente, aos já frequentadores dos cursos oferecidos pelo Fundo Social de Solidariedade, capacitação para qualificação técnica profissional de curta duração, habilitando estes profissionais para o exercício de atividades econômicas, com foco na criação, no desenvolvimento e gestão de pequenos negócios, a Prefeitura de Amparo e o Sebrae/SP iniciarão um projeto integrado, em Amparo.

O Sebrae/SP disponibilizará um conjunto de soluções para o desenvolvimento sustentável por meio de oficinas que promovem o estímulo ao empreendedorismo e conhecimento sobre gestão de negócios e que serão integrados à grade de cursos de qualificação técnica profissional já existentes.

Os concluintes da capacitação poderão participar de ações de acesso à crédito realizados pelo SEBRAE-SP e/ou seus parceiros em condições diferenciadas e ainda participar de ações que promovem acesso à mercado e intercâmbio de experiências entre os empreendedores.

Na terça-feira, 10/3, numa reunião de alinhamento da parceria, reuniram-se representando a municipalidade a Presidente do Fundo Social de Solidariedade, Heloísa Maria Vitale Jacob, a assessora, Roseli Monteiro de Oliveira Brombim e o assessor e responsável pelo posto do Sebrae Aqui, no município, Paulo Cesar Panigassi e representando o SEBRAE-SP, através do escritório regional de Campinas/SP, os analistas Williana de Souza Costa e o Júlio César Domingues.

A Prefeitura informa aos micro e pequenos empreendedores, ou aos empreendedores informais locais que quiserem obter mais informações e tiverem interesse nos cursos e capacitações oferecidos pelo SEBRAE-SP, que o posto do SEBRAE AQUI do município funciona no endereço da Rua Gustavo de Souza, nº 27 – Ribeirão (ao lado do Paço Municipal e da Padaria 2000) e o contato pode ser realizado pelo telefone (19) 3808-4786 (whatsapp) ou e-mail sebraeaqui@amparo.sp.gov.br e o horário de atendimento ao público é das 08:00 a 12:00 e das 14:00 a 16:00, de segunda-feira a sexta-feira.

Já os interessados em participar dos cursos oferecidos pelo Fundo Social de Solidariedade: Corte e Costura, Manicure, Informática, Padaria Artesanal e Assistente de Cabeleireiro, poderão procurar a entidade que está com inscrições abertas para matrículas.