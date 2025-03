Prefeitura e SESI renovam Parceria para o Programa Atleta do Futuro

A Prefeitura de Santo Antônio de Posse, por meio da Secretaria de Educação e do Departamento de Esporte e Lazer, renovou nesta quarta-feira (19) a parceria com o Serviço Social da Indústria (SESI) para a continuidade do Programa SESI Esporte. A reunião ocorreu no gabinete do prefeito, no Paço Municipal, reforçando o compromisso da administração com o incentivo ao esporte e à formação de jovens atletas.

Essa colaboração entre setor público e privado ganha ainda mais força com o apoio da Empresa Grimaldi, que apadrinhará o programa que no município oferece aulas gratuitas de Futsal, Futebol de Campo e Vôlei para crianças e adolescentes.

O Programa SESI Esporte é uma iniciativa do SESI-SP que visa promover a formação e a disseminação da cultura esportiva, proporcionando acesso ao esporte de qualidade de forma gratuita. Com uma metodologia própria e contínua, o programa é oferecido nas unidades do SESI-SP e fortalecido por parcerias com órgãos públicos, ONGs, clubes e instituições privadas.

Estiverem presentes na assinatura do convênio, a gerente regional do CAT Sesi Mogi Guaçu, Stéphanie Helena Mariano; o coordenador de Relações com a Indústria e Comunidade, Maurício Cola; o orientador de Qualidade de Vida, Tadeu Bordignon; o prefeito Ricardo Cortez; a secretária municipal de Educação, Cristina Pavanello de Souza; o coordenador de Esportes, Paulo Marcelino de Oliveira Filho e Santoro Montoro, CEO da Grimaldi.

MODALIDADES

Em Santo Antônio de Posse, além das modalidades do SESI Esporte, a Prefeitura oferece outras atividades esportivas. As inscrições podem ser realizadas diretamente no Departamento de Esportes. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (19) 3896-4762.

Modalidades:

* Futsal: terças e quintas-feiras, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

* Futebol Society: sextas-feiras, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h, no Ginásio Municipal de Esportes.

* Futebol de Campo: segundas e quartas-feiras, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, no Campo Municipal José Ferreira Neto (em frente à Prefeitura).

As aulas dessas modalidades são ministradas pelo professor Stefan Secchinato de Carvalho.

* Vôlei de quadra: segundas e quartas-feiras, das 8h30 às 11h e das 13h às 16h, no Ginásio Municipal de Esportes.

* Vôlei de areia: sábados, das 8h às 12h, também no Ginásio Municipal de Esportes.

O professor Gustavo é responsável pelas aulas de vôlei.