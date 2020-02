JP – Prefeitura emitiu cerca de 250 notificações para donos de terrenos baldios em 2019

No último ano, a Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, através do Departamento de Fiscalização, emitiu 258 notificações de limpeza para os proprietários de terrenos baldios no município.

O objetivo é manter a cidade organizada e livre de espaços que possam servir como criadouros do mosquito Aedes aegypti e animais peçonhentos.

A medida também prevê a conscientização dos donos dos imóveis em relação a importância da manutenção periódica destes espaços. Vale lembrar que, além da limpeza, os proprietários devem providenciar a construção de muros ou calçadas em seus terrenos.

Desta forma, problemas na área de saúde e segurança pública podem ser prevenidos.

MANUTENÇÃO

A Diretoria de Serviços Públicos já deu início no cronograma de limpeza dos espaços públicos neste ano de 2020.

Por conta do período de chuvas, calor e umidade, o mato cresce mais rápido e, por isso, trabalharemos para manter os terrenos limpos e livres da proliferação de animais e acúmulo de lixo.