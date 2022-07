Prefeitura entrega alimentos na casa dos alunos da área rural

A Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho, através da Secretaria Municipal de Educação, inicia nesta quarta-feira (13) a entrega de alimentos diretamente na casa dos alunos do 1 ano Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental, moradores da região rural da cidade. Inicialmente, os alimentos seriam entregues na Escola Odécio Forner, porém, eles receberão os kits em casa.

Segundo o Secretário Municipal de Educação, Dr. Edvaldo José de Souza, a mudança tem o objetivo de facilitar o acesso aos alimentos que serão entregues. “Muitos alunos, que moram área rural, fazem uso do transporte escolar durante o período letivo enquanto os pais estão nas atividades diárias. Fizemos uma análise e verificamos que muitos deles não teriam condições de se deslocarem até a cidade para retirarem o kit de alimentos. Assim, montamos uma força tarefa para que a entrega dos alimentos seja feita diretamente na casa desses alunos”.

Desde a última semana, todos os alunos matriculados na rede municipal de ensino, podem se dirigir até a escola Odécio Forner para receber alimentação, entre as 10h e 13h. Para que os alunos da área rural pudessem ser atendidos, a prefeitura decidiu entregar um kit de alimentos, como foi feito no período em que as aulas aconteciam de forma remota.

“Com isso, nós estamos atendendo todos os alunos matriculados na rede municipal de ensino da cidade. Seja servindo a alimentação de qualidade pronta, todos os dias, ou agora, com a entrega de um kit de alimentos aos alunos da área rural”, afirmou o secretário.