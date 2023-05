PREFEITURA ENTREGA QUADRA REVITALIZADA DA EMEB PREFEITO ADIB CHAIB

Seguindo o cronograma de reformas e melhorias nas unidades escolares da rede municipal, a Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria de Educação, realizou na manhã de segunda-feira (8), a entrega da revitalização da quadra poliesportiva da Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) ‘Prefeito Adib Chaib’, no Jardim Planalto. Alunos, professores e o corpo diretivo da escola participaram do ato.

A quadra recebeu nova pintura, assim como a arquibancada, todo muro no entorno, a parede externa do prédio anexo e o fundo do prédio principal. Já a área de recreação e o espaço externo da quadra receberam serviços de roçagem. O trabalho no local foi executado no último final de semana pelos funcionários do Cemmil (Consórcio Intermunicipal Cemmil para o Desenvolvimento Sustentável), que integram a equipe de manutenção da Secretaria da Educação.

“É um espaço muito bonito a nossa escola, um espaço grande. Ganhamos um presentão de segunda-feira”, disse a diretora da Emeb Adib Chaib, Claudia Dias Melo. O prefeito Paulo Silva destacou o trabalho de recuperação dos prédios escolares do Município. “Primeiro, temos que conservar o que nós tempos”, frisou. Paulo Silva informou ainda que, em breve, a unidade receberá um grande investimento na reforma estrutural e na cobertura da quadra.

Também prestigiaram a entrega da quadra revitalizada os vereadores João Victor Gasparini e Luzia Cristina Cortes Nogueira; a secretária de Educação, Ana Lúcia Bueno Peruchi; e o gerente de manutenção da pasta da Educação, Cristiano Gaioto.