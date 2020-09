Prefeitura fará entrega de kits de alimentação escolar na segunda quinzena de setembro

Os kits de alimentação escolar entregues pela Prefeitura aos alunos da rede municipal desde maio deste ano serão distribuídos, a partir de setembro, no início da segunda quinzena de cada mês. A mudança se dá em função da necessidade de abertura de novo processo de compra dos itens, já em andamento.

Ao longo dos três primeiros meses do benefício, criado para garantir comida na mesa dos estudantes no período de quarentena, o município adquiriu kits de alimentação com recursos próprios, da cidade, aguardando a evolução da pandemia na perspectiva de retomada de aulas a partir do mês de agosto, com merenda servida nas escolas.

Diante do adiamento do retorno, Holambra utilizará a partir de agora repasses destinados à merenda para a compra dos novos alimentos que serão entregues a toda a rede. A mudança permitirá ampliação do kit, com mais itens e a inserção de comidas perecíveis. Outra novidade é a composição diferente, planejada adequadamente para cada faixa de idade.

Além de artigos tradicionais como arroz, feijão, macarrão, farão parte dos kits frutas, verduras e proteína, a famosa mistura: peito de frango sem osso e sem pele.

“Os kits comprados até aqui com recursos do município buscavam recompor temporariamente a merenda. Havia uma expectativa de retorno e de retomada da alimentação nas escolas. Com esse cenário agora mais distante, vamos investir no fortalecimento do kit para todos os estudantes da rede, do infantil à educação de jovens e adultos”, destacou o diretor municipal de Educação, Alexandre Moreira.