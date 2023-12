Prefeitura faz primeira entrega de óculos do projeto Visão do Futuro

A manhã desta segunda-feira, 4, foi marcada pela entrega dos primeiros 53 óculos do projeto Visão do Futuro, fruto da parceria entre as secretarias de Educação e Saúde e que tem como objetivo promover a saúde visual dos alunos da Rede Municipal. Os estudantes do 1° ao 5° ano das EMEBs “Gilmery V. P. Ulbricht” “João Simões” e “Dr. Marco Antonio Libano dos Santos”, que passaram por todo o processo de testes e tiveram problemas detectados, receberam as lentes corretivas nas armações que eles mesmos escolheram e de maneira totalmente gratuita.

A cerimônia ocorreu no auditório do Uniesi e contou com a presença do prefeito Toninho Bellini, do vice Mário da Fonseca, da secretária de Educação Regina de Santana Lago Gracini, do secretário de Saúde Vladen Vieira e de Flávia Costa dos Santos, representante da empresa gestora do projeto. Os vereadores André Siqueira e Beth Manoel também participaram, bem como pais e responsáveis pelos alunos, gestoras e professoras das escolas.

“Pra nós é motivo de muito orgulho estar aqui hoje com esse projeto de tamanha importância para nossos alunos e que é inédito no município”, disse o prefeito Toninho Bellini no início de seu pronunciamento. Ele falou sobre a importância de cada etapa do processo de testagem dos alunos para que o resultado fosse eficiente e destacou que todos os estudantes da Educação Infantil (Pré-Escola) e Ensino Fundamental I, com idades entre 4 e 10 anos, estão sendo contemplados. “E não são só as crianças que não usavam óculos que estão sendo atendidas. Aquelas que já utilizam também passam por todo o processo e as que necessitam trocam os óculos”, completou.

O projeto Visão do Futuro foi iniciado nas escolas municipais no mês de agosto e a estimativa de atendimento é de 4.348 alunos. Até o fechamento do dia 6 de dezembro, já haviam sido realizados 3.244 testes de acuidade visual. E o atendimento segue nas unidades escolares. “Quando se fala em educação de qualidade, muitos aspectos além do trabalho pedagógico estão envolvidos, inclusive questões de saúde como a visão. Neste ano a parceria foi realizada para atendimento desses 4.300 alunos e para o ano que vem iremos ampliar para as crianças que ingressarem na Educação Infantil. Fico muito feliz em participar da primeira etapa de mais esta ação da administração Toninho Bellini que reforça o compromisso com a educação”, declarou a secretária Regina.

“A Saúde mantém parceria com outras secretarias municipais em mais de um projeto para trabalhar a prevenção. E o Visão do Futuro é algo nunca visto em nossa cidade e que impacta positivamente a vida dos alunos que hoje podem estar enfrentando algum problema de aprendizagem devido a visão comprometida”, falou o secretário Vladen Vieira.

Na primeira etapa do projeto, as crianças são submetidas a um teste de acuidade com aparelhos próprios e, se identificados problemas, elas são encaminhadas para consulta com o oftalmologista no CAIS (Centro de Atenção Integral à Saúde), que confirmará ou não a necessidade do uso de óculos. Na terceira etapa, os alunos escolhem as armações e depois aguardam a chegada das lentes.

O investimento nessa ação é de R$ 706.984,80 de recursos próprios da Prefeitura e a empresa C.M.A. Centro Médico Avançado LTDA, vencedora da licitação, está executando o trabalho.