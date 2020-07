Prefeitura inaugura amanhã pistas de skate e de bicicross

A Prefeitura de Holambra inaugurou nesta quinta-feira, dia 30 de julho, novos equipamentos de lazer e de esportes na região central da cidade: as pistas de skate e de bicicross localizadas na Praça dos Pássaros, atrás do Ginásio Municipal de Esportes. O espaço promete se tornar reduto dos holambrenses apreciadores destas modalidades praticadas sobre rodas.

A pista de skate possui 276m² e foi construída por meio de parceria com o Estado. De acordo com o prefeito Fernando Fiori de Godoy, o município entrou com o terreno e o governo paulista com a estrutura e os equipamentos. Já a pista de bicicross foi viabilizada por meio de parceria com moradores da cidade, praticantes do esporte. “Eles contribuíram com a parte técnica de desenho e modelação da pista”, explicou o prefeito. “A administração municipal entrou com o espaço, maquinário, terra e grama para viabilizar a execução da proposta, assegurando a criação de uma nova área para prática esportiva na cidade”.

“Essas ações são importantes para incentivar o esporte, distanciar o jovem um pouco mais dos aparelhos eletrônicos e oferecer local seguro para essas práticas modernas e de relevância”, comentou Giovane de Souza, jovem comerciante de Holambra, incentivador e ligado à prática da modalidade de skate.

As inaugurações destas e de outras 10 obras não contaram com solenidades, em função da pandemia do novo coronavírus e da necessidade de se evitar aglomerações. Imagens do local serão divulgadas no portal do governo, em www.holambra.sp.gov.br, e nas redes sociais da Prefeitura para que os moradores possam conhecer as obras.