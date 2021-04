Prefeitura inaugura Espaço do Empreendedor de Holambra

A Prefeitura inaugurou nesta segunda-feira, dia 19 de abril, o Espaço do Empreendedor de Holambra. Localizada no Paço Municipal, a iniciativa reúne postos do Sebrae Aqui, Via Rápida Empresa e Banco do Povo Paulista e visa estimular o empreendedorismo e apoiar pequenos negócios.

A solenidade de inauguração, realizada de maneira remota e transmitida em tempo real por meio das redes sociais da Prefeitura, contou com a participação do prefeito Fernando Capato, da diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti, do presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae-SP, Tirso Meirelles, do diretor de administração e finanças do Sebrae-SP, Guilherme Campos, do gerente do escritório regional do Sebrae Campinas, Nilcio Cairbar de Souza Freitas, do gestor regional do Sebrae Aqui, Júlio César Domingues e de autoridades locais.

Durante seu discurso, Capato reforçou a importância da inauguração no momento econômico que o país enfrenta. “Que este espaço represente a virada para Holambra. Estou certo que com capacitação e com a busca do conhecimento poderemos sair o mais rápido possível dessa crise”, falou. “Esta é uma grande conquista nesses pouco mais de 100 dias de governo”.

O presidente do conselho deliberativo do Sebrae-SP, Tirso Meirelles, parabenizou e enfatizou a relevância da iniciativa. “Vocês vão trabalhar os jovens nesse processo, vão estimular as pessoas jurídicas que já têm o seu próprio negócio e aproveitar a oportunidade da vocação do local e das pessoas para fazer o desenvolvimento sustentável, tão importante tanto para a governança municipal como também para a sociedade”, disse.

O Espaço do Empreendedor conta com o Sebrae Aqui, que oferece:

atendimento presencial gratuito a empreendedores e conta com consultoria e também capacitação, por meio de cursos, oficinas e palestras. Uma iniciativa que tem o objetivo de incentivar a abertura de novas empresas e o crescimento das já instaladas no município. Conta ainda com o Via Rápida Empresa, que agiliza a formalização do estabelecimento, integrando registros e licenciamentos. E com o Banco do Povo Paulista, que proporciona linhas de microcrédito com as menores taxas de juros do país a microempreendedores e pequenas empresas.

Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (19) 3802-8000, ramal 246. O Espaço do Empreendedor funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e entre 13h e 17h na área externa do Paço Municipal. O endereço é Alameda Maurício de Nassau, 444, no Centro.