Prefeitura inaugura espaço para incentivar educação ambiental em Artur Nogueira

Unidade de Demonstração Horto Verde será inaugurada dia 17 de novembro, na Casa da Agricultura

A Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Agricultura, anuncia a inauguração do “Horto Verde”, uma Unidade de Demonstração para desenvolver um trabalho com plantas alimentícias não convencionais (PANCs).

O espaço está instalado na Casa da Agricultura, e foi projetado para abrigar oficinas e outras atividades de capacitação na área, tendo como público beneficiado as famílias dos agricultores nogueirenses, além de alunos das escolas da cidade e a população interessada.

A inauguração da Unidade será no dia 17 de novembro, uma sexta-feira, das 14h às 16h. A Casa da Agricultura está localizada na Rua Nossa Senhora das Dores, nº 326, Centro.

De acordo com o secretário de Agricultura, Odair Boer, o espaço terá uma coleção de matrizes de PANCs, ervas aromáticas e medicinais. “Essa é mais uma iniciativa da Administração Municipal, com o propósito de valorizar e fortalecer o agro de Artur Nogueira. Convidamos todos os moradores a prestigiar o evento e usufruir das atividades oferecidas”, pontua.

A engenheira agrônoma Roseli Teresinha Paes Barbosa Borges explica que o projeto nasceu com o objetivo de resgatar a cultura local e o consumo destas plantas, de incentivar famílias de produtores, e também alunos das diversas escolas do município, a identificar, cultivar e utilizar as plantas como alternativa de renda e alimentação mais saudável.

O evento também contará com a presença de autoridades locais, e do engenheiro agrônomo, Master Science, Osmar Mosca Diz, da Coordenadoria de Assistência Técnica e Integral (CATI).