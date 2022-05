Prefeitura inaugura unidade do Poupatempo Jaguariúna

O Poupatempo Jaguariúna funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h

A Prefeitura de Jaguariúna inaugurou nesta terça-feira, dia 3 de maio, a unidade do Poupatempo Jaguariúna, que já está em funcionamento no antigo prédio da Biblioteca Municipal, na rua Alfredo Engler, 326, no Centro. O Poupatempo Jaguariúna funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h.

O evento contou com as presenças do prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, da vice-prefeita Rita Bergamasco, do deputado federal Baleia Rossi, secretários e vereadores, entre outras autoridades.

A população pode contar num mesmo local vários serviços públicos, como CNH (Carteira Nacional de Habilitação), RG, Detran, atestado de antecedentes criminais, protocolo da Prefeitura, Mobilidade Urbana municipal, entre outros.

O Poupatempo garante mais dignidade, mais agilidade e mais economia para a população, que pode contar com um serviço de excelência, reconhecido sete vezes consecutivas como o melhor de São Paulo, com 99% de aprovação dos usuários.

Implantado em 1997 para desburocratizar e facilitar o acesso aos serviços públicos no Estado de São Paulo, o programa Poupatempo se modernizou nas duas últimas décadas, oferecendo também serviços digitais.

Em 2020, um novo modelo de Poupatempo começou a ser implantado, possibilitando a instalação de unidades mais compactas em cidades de menor porte, em parceria com os municípios, como é o caso de Jaguariúna.