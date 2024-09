Prefeitura informa alteração em data e local de distribuição de água em Artur Nogueira

A partir dessa semana, entrega acontece às terças e quinta-feiras, das 8h às 11h e das 13h às 16h, na Rua Duque de Caxias, 266

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Defesa Civil, informa que houve alteração nos dias e no local de distribuição de galões de água, uma ação emergencial que visa atender as residências mais afetadas pela crise hídrica que assola a região.

NOVOS DIAS E LOCAL

Dias: Terça e quinta-feira

Horários: 8h às 11h | 13h às 16h

Local: Rua Duque de Caxias, 266

Os moradores devem levar uma conta de água para comprovar a residência.

CRISE HÍDRICA REGIONAL

Artur Nogueira enfrenta uma das mais severas crises hídricas dos últimos anos. A falta de chuvas significativas desde março resultou em uma redução nos níveis do reservatório Cotrins, que é responsável pelo abastecimento de 70% do município e atualmente está com apenas 15% de sua capacidade total.