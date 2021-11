 Prefeitura inicia entrega de tablets para alunos da rede municipal

De acordo com o prefeito de Paulínia, Du Cazellato, o objetivo é oferecer possibilidade real de acesso aos alunos, diminuindo a distância e a vulnerabilidade tecnológica pela qual tantas famílias passam hoje em dia. “Com o tablet, essa barreira é diminuída e o acesso é mais democratizado”, afirmou o prefeito.

De acordo com a secretária de Educação, Meire Muller, as atividades virtuais serão uma constante daqui para frente, com isso, o tablet será cada vez mais uma ferramenta importante para o desenvolvimento das atividades virtuais dos alunos.

A entrega está acontecendo no Salão Nobre da Prefeitura. Quem ainda não recebeu, deve aguardar o contato da Secretaria de Educação agendando a data o horário para a retirada.

No início do ano, a prefeitura também fez a distribuição de chips para todos os alunos da rede municipal, desde creche até o Ensino Médio. No segundo semestre do ano, também foram entregues kits de material escolar para os estudantes.