PREFEITURA INICIA INSCRIÇÕES PARA O AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTUDANTES

Começou nesta terça-feira, dia 4 de fevereiro, a inscrição para a concessão do auxílio transporte de estudantes de Jaguariúna que cursam ensino técnico e superior em cidades da região. Pela primeira vez, os estudantes receberão da Prefeitura de Jaguariúna um auxílio financeiro no valor de R$ 550,00 por mês para o uso de transporte até as instituições de ensino.

As inscrições vão até o próximo dia 10 de fevereiro, sempre das 8h às 20h, na Escola Professor José Roberto Chiavegato (antiga Amâncio Bueno), na Rua Bahia, 140, no Jardim São João.

Para fazer a inscrição, são necessários os seguintes documentos: Cartão Cidadão, comprovante de matrícula, dados bancários, CPF e RG (no caso dos menores de idade, esses documentos devem ser do aluno e do responsável legal).

O objetivo é beneficiar alunos que estejam regularmente matriculados em cursos de ensino médio técnico e técnico dos períodos diurno e noturno, superior (graduação) e pós-graduação do período noturno, em instituições de ensino localizadas na região.

Com o recebimento direto do recurso financeiro, o estudante terá autonomia e independência para decidir a melhor forma de realizar o seu deslocamento de Jaguariúna até o estabelecimento de ensino.

Foto: Diego Monarin