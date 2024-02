Prefeitura inicia instalação de reservatório de água com capacidade para 6 milhões de litros

Obra, que atenderá centenas de residências, é mais uma promessa cumprida pelo prefeito Lucas Sia (PSD)

A fim de ampliar o abastecimento de água na cidade, a Prefeitura de Artur Nogueira iniciou a instalação de um novo reservatório no bairro Jardim de Faveri. A obra, que melhorará a oferta de água para centenas de residências, é resultado de mais uma promessa do prefeito Lucas Sia (PSD).

A unidade de abastecimento terá capacidade de 6 milhões de litros. No início desta semana, a empreiteira já deu início às obras que estão sendo realizadas com os recursos do Desenvolve São Paulo.

Sia (PSD) expressou o compromisso da gestão em oferecer água de qualidade à toda população. “O investimento vai melhorar a capacidade de abastecimento e promover cada vez mais a excelência dos serviços prestados aos moradores”, pontuou.

LOCAL ESTRATÉGICO

O local do reservatório foi escolhido tecnicamente, já que fica ao lado da Estação de Tratamento de Água (ETA) 2 – responsável pelo tratamento de 70% da água que abastece o município.

Além disso, o local é estratégico, pois ali também passa a adutora (encanamento destinado a conduzir a água da ETA aos reservatórios).

“Se o reservatório fosse instalado em outro local, gastaríamos mais tempo e recursos, pois teríamos que construir outra ETA e também uma adutora nova”, explicou a equipe técnica responsável pela obra.

PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA

O reservatório tem dez meses para ser concluído, e a expectativa é de que a oferta de água seja mais estável, beneficiando diretamente a qualidade de vida dos munícipes.