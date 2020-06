Prefeitura inicia obras de implantação do Parque Ecológico Municipal – Estiva Gerbi

A prefeita Claudia Botelho autorizou a implantação de um parque ecológico municipal no jardim Ludi. O local com mais de 43mil m2 será uma nova área de lazer e contemplação da natureza e teve mais uma etapa de terraplanagem iniciada pela Prefeitura de Estiva Gerbi

Após a conclusão deste serviço, restará apenas a área no entorno das lagoas. “Estamos promovendo a limpeza e adequando a curvatura do terreno para em seguida gerenciar o entorno das lagoas. Nos próximos meses novas árvores serão plantadas, será construída uma pista de caminhada, enquanto as máquinas vão concluir a terraplenagem”, explicou o engenheiro agrônomo, Antônio Madruga.

A prefeita Cláudia Botelho está acompanhando diariamente o avanço do trabalho. Segundo ela, o espaço que era um enorme problema para a cidade em breve dará lugar ao um novo parque ecológico e de lazer, construído com recursos e equipe própria.

O projeto tem um cuidado especial para que a instabilidade do solo não volte a trazer a ameaça da erosão. “Não queremos esse pesadelo nunca mais. A Prefeitura mantém cuidado constante com a manutenção das galerias pluviais que cortam a região e a implantação do parque vai estabilizar o solo. Estamos nivelando o terreno, deixando a terra se compactar com o tempo e o plantio imediato de novas árvores após cada etapa ajuda a preservar o solo”, explicou a prefeita.

O parque terá pequenas construções, como pistas de caminhada e bicicleta, parque infantil, um parque especial para animais de estimação, mirante, muitas árvores, calçamento ecológico além de lagoas para pesca esportiva.

“Sem correria, com um investimento modesto e todo cuidado, daremos à população um ótimo local para passar horas de lazer, diversão e atividades físicas”, acrescentou a prefeita Cláudia Botelho. O ritmo é intenso, mas como é necessária grande movimentação de terra, a prefeita não estimou previsão para conclusão.