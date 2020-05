Prefeitura inicia obras de pavimentação e iluminação pública em estradas de Holambra

A Prefeitura deu início nas últimas semanas a importantes obras de infraestrutura na área rural do município. A ciclovia da HBR-167 irá receber iluminação e as HBR-165 e 210 vão ter novos trechos pavimentados. O trabalho faz parte do maior programa de asfaltamento da história da cidade, já responsável pelo asfaltamento de mais de 10 quilômetros de vias e recapeamento de outros 27km.

De acordo com o diretor municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano e Rural, Kahlil Barbosa, a ciclovia instalada na vicinal HBR-167, que liga a Rodovia SP-107 à Estrada Benedito Barbosa (HBR-040), irá receber iluminação em tecnologia LED (diodo emissor de luz) em postes ornamentais com alimentação por energia solar. A instalação começou no dia 9 de maio e a previsão é que termine no dia 22 deste mês. O investimento total é de R$ 207.500,00.

Já a HBR-165 será pavimentada em trecho de 850 metros que liga os bairros Imigrantes e Alegre. A vicinal 210, por sua vez, em uma extensão de 900 metros entre o Alegre e a HBR 155, que dá acesso ao bairro Palmeiras. Também receberá asfalto aproximadamente 370 metros da estrada de servidão que liga o Imigrantes à Rodovia SP-107. As melhorias estão sendo realizadas por meio de convênio com o Governo do Estado. O valor total das obras de pavimentação é de R$ 667.152,76.

O trabalho é uma reivindicação antiga dos moradores e irá desafogar gargalos em horários de grande fluxo de veículos, facilitar o deslocamento de centenas de famílias e melhorar as condições de escoamento da produção agrícola. A previsão é de que a pavimentação seja concluída até o fim desse semestre. “Enfrentamos uma crise mundial, mas Holambra não para”, disse o prefeito Fernando Fiori de Godoy. “Estamos trabalhando forte em meio à pandemia e tenho muito orgulho dessas conquistas que irão melhorar a vida das pessoas que vivem na área rural do município”.