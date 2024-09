PREFEITURA INICIA RECAPEAMENTO DO ESPAÇO CIDADÃO

A Prefeitura de Mogi Mirim iniciou nesta segunda-feira (23) a segunda fase de melhorias no Espaço Cidadão. Depois de pavimentar o trecho em pedriscos, o serviço agora contempla o recapeamento da parte já asfaltada do local. A obra está sendo executada pela empresa Constel Construtora e Pavimentação. Além de melhorar as condições do asfalto, o serviço vai nivelar o pavimento.

Além da pavimentação e do recapeamento, a Prefeitura construiu um canteiro para fazer a separação do estacionamento de veículos com o espaço reservado para a montagem das barracas e trailers dos feirantes que trabalham no espaço, onde funciona a Feira Noturna de quarta-feira e a feira livre de sábado.

O canteiro também servirá para dar um visual diferente ao local, já que receberá serviço de paisagismo, assim como terá a função de ajudar na drenagem de águas da chuva. Também estão previstas outras melhorias, como a implantada de sinalização de solo próximo ao palco permanente, para indicar a entrada e saída de veículos. Além disso, a rede elétrica receberá atenção dentro da obra programada, melhorando as condições de uso aos feirantes e para os diversos eventos que são realizados no local.

Todas essas melhorias foram anunciadas pelo prefeito Paulo Silva no dia 1º de julho no gabinete, em encontro com feirantes. Paulo Silva lembrou na ocasião que as obras realizadas no local eram reivindicações antigas, tanto dos feirantes, quanto de vereadores.