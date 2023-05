PREFEITURA INICIA REFORMA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços, começou nesta semana a obra de revitalização do Cemitério Municipal.

Será realizada a reforma de paredes e estruturas do prédio da administração, de banheiros e salas, além da pintura do local.

A previsão, segundo a secretaria, é de que os trabalhos sejam concluídos em até 90 dias.