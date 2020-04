Prefeitura inicia trabalho com equipe de Pequenos Reparos

A Prefeitura iniciou na manhã desta segunda-feira, 20, o trabalho da equipe de Pequenos Reparos, que trabalha exclusivamente com serviços rápidos de alvenaria, hidráulica e elétrica.

Os primeiros pontos que receberam as melhorias foram no acesso da Avenida dos Italianos com a Rua Alcides Zago, o acesso da Avenida Juritis com a Avenida dos Italianos e a rotatória da Avenida Juritis com a Avenida Brasil.