Prefeitura intensifica vacinação contra a Febre Amarela em Artur Nogueira

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Vigilância em Saúde (VISA), tem intensificado a vacinação contra a Febre Amarela no município, especialmente devido à a classificação como área ampliada para a doença.

A Febre Amarela Silvestre é uma doença infecciosa, viral e aguda, transmitida por vetores silvestres, podendo levar à morte. A única forma eficaz de prevenção é a vacinação.

QUEM DEVE TOMAR A VACINA?

O esquema vacinal segue as recomendações do Ministério da Saúde:

-Crianças menores de cinco anos: primeira dose aos nove meses e segunda dose aos quatro anos.

-A partir dos cinco anos: aplicada em dose única, caso não haja comprovação de vacinação anterior.

-Moradores de áreas de risco (zona rural e periurbana): podem receber a vacina mesmo fora da faixa etária habitual, incluindo gestantes, puérperas e bebês entre seis e oito meses. Idosos acima de 60 anos devem passar por avaliação médica antes da aplicação.

VACINAÇÃO ITINERANTE

Para ampliar a cobertura vacinal, a Prefeitura iniciou a vacinação itinerante nas áreas rural e periurbana de Artur Nogueira. A ação tem ocorrido aos sábados e continuará até que todas as regiões sejam atendidas. Até o momento, foram aplicadas 296 doses, a partir das ações realizadas nos dias 15 e 22 de fevereiro.

A responsável técnica pela equipe de enfermagem, Milena Sia Perin, orienta: “Recomendamos que todas as pessoas que planejam viajar para áreas com transmissão do vírus ou para regiões rurais e de mata revisem a carteira de vacinação. Aqueles que ainda não receberam a vacina contra a Febre Amarela, que não possuem a carteira de vacinação ou têm dúvidas se foram vacinados, devem buscar uma Unidade de Saúde com pelo menos 10 dias de antecedência da viagem.”

MEDIDAS DE PROTEÇÃO

Além da vacinação, a população deve adotar medidas preventivas, como:

-Uso de calças e camisas de manga longa;

-Sapatos fechados;

-Aplicação de repelente nas áreas expostas do corpo;

-Uso de mosquiteiros em berços e carrinhos de crianças menores de 6 meses de idade.

De acordo com a VISA, os mosquitos transmissores da Febre Amarela possuem hábitos diurnos, por isso, essas precauções devem ser mantidas durante todo o dia, especialmente em áreas próximas a fragmentos de mata, como parques, trilhas, chácaras, sítios e pesqueiros.

Para mais informações sobre a vacinação, os moradores podem procurar a Unidade de Saúde mais próxima.