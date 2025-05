Espetáculo inspirado em Frida Kahlo ganha sessão extra em Campinas no espaço Casa Gê

“Frida – Este Cadáver Ainda Vive” será apresentado no dia 3 de maio em formato de contribuição espontânea

A aclamada Vidraça Cia de Teatro apresenta em Campinas uma sessão extra do espetáculo “Frida – Este Cadáver Ainda Vive”, uma montagem sensível e intensa que mergulha nas memórias, dores e paixões de Frida Kahlo, importante pintora mexicana do século 20. A apresentação acontece no dia 3 de maio de 2025 (sábado), às 19h, na Casa Gê, espaço cultural localizado na Rua Hilário Magro Júnior, 113 – Bosque, Campinas (SP).

Com uma narrativa poética e provocadora, o espetáculo convida o público a uma viagem pelas cores, cicatrizes e resistência de Frida, artista que desafiou convenções e transformou sua dor em arte. A montagem propõe um encontro entre o real e o imaginário, costurando episódios da vida da pintora com liberdade estética e teatral.

Os ingressos seguem o modelo “no chapéu”, ou seja, por contribuição espontânea, e os lugares são limitados. As reservas podem ser feitas diretamente pelo WhatsApp (19) 99676-4496.

A Casa Gê, conhecida por fomentar produções artísticas independentes e debates sobre diversidade, recebe mais uma vez uma peça que dialoga com questões de identidade, expressão e resistência feminina.